Polis memurunun parmağını kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’ye darp meselesi ile ilgili çağrılan Zaid Musa Salameh sorgu odasında olay çıkardı. Zanlının, bağırarak koltuklara vurmaya başladığı ve kendini uyaran görevli polis memurunu darp ederek parmağını kırdığı belirtildi.

Olayın ardından tutuklanan ve 3 gündür polis hücresinde tutulan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Adli Şube Amirliği’nde, görevi başındaki polis memurunun parmağını kırmakla suçlanan Ürdün uyruklu Zaid Musa Salameh tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Öztürk, zanlının, Adli Şube şikayet odasında, darp meselesi ile ilgili olarak bulunan zanlının, bağırarak koltuklara vurmaya başladığını ve kendini uyaran görevli polis memurunu darp ederek sol el nişan parmağını kırdığını söyledi.

Zanlının ülkemizde yasal bağı olmadığını aktaran Öztürk, mahkemeden, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının, bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 10:41