Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 17 bini aştı

Rum Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık tarihine kadar pozitif vaka sayısının 17 bin 718’e çıktığını,

2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip Coronavirüs nedenli toplam can kaybının 91’i bulduğunu açıkladı.

Coronavirüs hastası sayısının 125 olduğu, bunlardan 28’inin durumunun kritik, 13’ünün entübe olduğu da belirtildi.

Bu arada İngiltere’de yeni tip Coronavirüs’ün mutasyona uğradığı ve bulaşıcılığın yüzde 70 arttığı bilgisi üzerine Avrupa paniğe kapılarak İngiltere’den bütün uçuşları durdururken Güney Kıbrıs İngiltere’den gelen yolcular için karantina kararı aldı.

Alithia’nın manşet haberine göre, İngiltere’den Baf ve Larnaka havaalanlarına iniş yapan ve PCR testi negatif çıkan yolculardan kendilerini 10-14 gün izole etmeleri isteniyor.

Dini ayinler sorun oldu

Fileleftheros gazetesine göre; Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Sen Sinod Meclisi’nin Noel ayinlerinin inananların de katılımıyla kiliselerde yapılması konusunda ısrar ediyor.

Hrisostomos RIK’e yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi’nin Kilise’nin sesini duyacağına ve kısıtlama kararını gözden geçireceğine inandığını söyledi ve kiliselerdeki ayinlerin katılımcıların seyrekleştirilmesiyle yapılabileceğini kast ederek “Noel günü iki, hatta üç ayin yapılabilir” dedi.