Kalkınma DP’de

Bakanlar Kurulu’nun dün dört saat süren toplantısında dairelerin paylaşımı yapıldı.

Spor Dairesi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na, Kalkınma Bankası ise Turizm Bakanlığı’na verildi.

Diyalog’a konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ambargoları kaldırmak için özellikle Spor Dairesi’ni istediklerini ifade etti. Arıklı, sporcuların önünü açmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Fikri Ataoğlu da Kalkınma Bankası’nın Turizm Bakanlığı’na verildiğini söyledi. Ataoğlu, “Talep ettiğimiz bir alandı. Birçok çalışma yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Bütçe onaylandı

Bakanlar Kurulu dün 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Başbakan Saner, hükümeti kurma çalışmaları süresince en büyük sıkıntının bütçenin Meclise gönderilememesi olduğuna işaret ederek, bugünkü toplantıda 2021 yılı bütçesinin onaylanarak meclise sevk edildiğini kaydetti.

Şoför okullarıyla ilgili, Şoför Okulları ve Eğitmenleri Tüzüğü ile Ehliyet Sınav ve Sürüş Ehliyeti Müfettişleri, Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’nün de gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Başbakan Saner, süresi dolan öğrenci ehliyetlerinin kullanılabilmesi amacıyla 28 Şubat 2021’e kadar ücretsiz olarak uzatılmasına, yapılacak işlemden ek bir ücret alınmamasına karar verildiğini söyledi.

DAÜ’nün 2020 bütçesi onaylandı

Başbakan Saner, DAÜ’nün 2020 yılı bütçesinin de bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandığına dikkat çekerek, kurulan koalisyon gereği 2020 yılında bakanlıklara bağlı daireler, Başbakanlığa, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar, bakanlıklara bağlı kadroların da bu akşam üretilen kararla tamamlandığını söyledi.

Vatandaşların bankalar arasında kredi borçlarını yapılandırırken yasa gücü kararname ile daha önce uygulamada olan pul parasının alınmaması konusunda da bir karar üretildiğini belirten Başbakan Hamza Ersan Saner, akaryakıtta dövizden meydana gelen artışın Covid 19 koşulları dikkate alınarak, zam olarak yansıtılmamasına, 4 milyon 780 TL’lik farkın Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına karar verildiğini kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başbakan Ersan Saner, artan Covid 19 vakaları nedeniyle bugün itibarı ile bir kapanma kararının söz konusu olmadığını belirterek, “Şu an itibarıyla kapanma ile ilgili bir kararımız bulunmuyor. Ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yetkisindedir bu kararlar. Bakanlar Kurulu’nun uhdesinde değildir. Ancak Sağlık Bakanlığımız Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile birlikte olaya çok hassas yaklaşmaktadır. Bizler de oradan gelen bilgiler ışığında gerekli düzenlemeleri yapacağız.”