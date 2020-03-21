Bir kesimden iyi haber

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta dün yeni pozitif vaka görülmedi, üç hastanın ise taburcu olacağı açıklandı. Tedavi süreci tamamlanan bir hastanın ise virüsü atlatamadığı, sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Güney Kıbrıs’ta ise 8 yeni Coronavirüsü vakası tespit edildi. Kuzeyde vaka sayısı iyileşenler dışında 30’da kalırken, güneyde 75’e yükseldi.

Kuzeyde 30 vaka

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün Kuzey Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı dün aynı kaldı. Vaka sayısında artış olmazken, hastanede karantinada olan ve tedavileri tamamlanan üç hastanın sonuçları negatif, bir kişinin ise pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, karantina altında tedavi edilen ilk 3 pozitif hastanın tedavilerinin tamamlandığını, 2 kez yapılan testlerin sonucunda hastalığı atlatan kişilerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Bakan Pilli, tedavileri tamamlanan 3 kişinin taburcu edileceklerini söyledi.

Güneyde 75

Güneyde ise dün 8 kişinin Coronavirüs testi pozitif çıktı. Vakaların yarısının sağlık personeli olduğu belirtilirken, 3’ünün Baf Hastanesi’nden, birinin ise Limasol Hastanesi’nden olduğu ifade edildi.

3 kişinin ise biri Kıbrıslı Rum Polis Müdürlüğü'nce dün sabah saatlerinde açıklanan polis olmak üzere daha önce bir hastaya temas eden kişi olduğu kaydedildi.

Söz konusu yeni vakalarla güneydeki toplam Coronavirüsü vakası 75'e çıktı.