Moral verdi

Başbakan Ünal Üstel, Engelli bireyler için tasarlanan Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başbakan Ünal Üstel’e ziyaretinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel ziyarette yaptığı konuşmada, “Uzun süredir gündemde olan fakat gerçekleşemeyen, ülkenin önemli bir ihtiyacı olan bu projeyi geçen yıl hayat buldurmanın gururunu yaşamaktayız. Engelli bireylerimiz artık burada eğitim yapmak ve sosyal hayata kazandırmak için yaptığımız tesisi bugün ziyaret etmek istedik" dedi.

Üstel, engelli bireylerin durumunu öğrenmek, eksiklikleri yerinde incelemek ve tesisin hangi aşamaya geldiğini öğrenmek için Engelsiz Yaşam Evi'ni ziyarette bulunduklarına dikkat çekti.

Üstel, "Tesisimizi daha ileri aşamaya götürmek istiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla çocuklarımız burada hem eğitim alıyorlar hem de kendi kişiliklerini bularak daha çok sosyal hayata adapte oluyorlar. Hükümet olarak hedefimiz Engelsiz Yaşam Evi'ni yatılı düzene getirmektir. Bu düzeni yapabilmek için buradayız" şeklinde konuştu.

Gerekli çalışmalar yapılıyor

Engelsiz Yaşam Evi gibi tesislerin ülke için önemli olduğuna dikkat çeken Üstel, "Engelli bireylerimizi sosyal hayatla buluşturmak için bu tesisimizin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Hükümete geldiğimiz ilk günden itibaren Engelsiz bireylerimizi hayata kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Hükümetiniz bir taraftan Engelli bireyleri istihdam ederken diğer taraftan da Engelsiz Yaşam evi gibi tesisi yaparak Engelli kardeşlerimizi eğitime hazırlayıp, iyi bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak ve gerekli Fizik Tedavi desteğini almaları için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Engelli bireyler için hassasiyet gösteren kurumların olduğuna da vurgu yapan Üstel "Ülkemizde Engelli Bireylerimize hassasiyet gösteren iş insanlarımız ve kurumlarımız vardır. Bu doğrultuda Engelli birlerimize hassasiyet gösteren iş insanlarımıza da buradan yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

