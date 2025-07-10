‘Geleceğimizi belirleyecek’

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekim ayında verilecek kararın Kıbrıs Türk halkının geleceğini belirleyeceğini söyledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman; Ziyamet, Yeşilköy, Erenköy ve Sipahi köylerini ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde CTP Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ve Fide Kürşat eşlik etti.

Konuşmalarında Cumhurbaşkanının iç meselelere öncülük ve liderlik etmesinin önemine işaret eden Erhürman, son beş yılın boşa geçtiğini savundu.

Tufan Erhürman, dört buçuk senedir hiçbir müzakere olmadığını da söyleyerek, “Tarihte ilk kez bir Cumhurbaşkanlığı dönemi, sıfır müzakereyle geçti” ifadelerine yer verdi.

Yeni geçiş noktası açılamadığını, var olan geçiş noktalarının rahatlaması açısından hiçbir gelişme yaşanmadığını da söyleyen Erhürman, bir an önce Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini masaya taşımaya, uluslararası alanda diyalog kurmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

“Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” diyen Tufan Erhürman, şunları da ifade etti:

“Ekim ayında vereceğimiz karar son derece önemlidir. Bu karar, Kıbrıs Türk halkının geleceğini belirleyecek. Aslında çocuğumuza, torunumuza oy vereceğiz. Çocuklarımız, yaşadığımız belirsizlikten dolayı gözlerini göç yollarına dikti. Oysa biz, çocuklarımız bu topraklara tırnaklarını geçirebilsin diye birlikte mücadele etmek zorundayız.”

