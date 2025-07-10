‘Mağdur olan benim’

Gönyeli’de yaşanan olayda, eski eşini araçla ezdiği iddiasıyla tutuklanan Fatma Kanıöz, Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlandı. Olayın ardından suskunluğunu bozan Kanıöz, sosyal medyada hakkında yayılan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Polis memuru; olayın 3 Temmuz 2025 günü saat 18.40 sıralarında Gönyeli’de meydana geldiğini aktardı. Polis; Fatma Kanıöz’ün aracıyla kaldırım üzerindeki park yerinden çıkış yapmaya çalışırken, yol ortasında tartıştığı eski eşi Salih Kanıöz’ün ayağının üzerinden geçtiğini söyledi. Polis; olay sonucunda Salih Kanıöz'ün sırtüstü düşerek kafasını asfalt zemine çarptığını; başının arka kısmında 3 cm’lik kesi oluştuğunu ve sol ayak bileğinde çatlak tespit edildiğini belirtti. Polis; Salih Kanıöz’ün Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını ifade etti.

Polis, olayın tek görgü tanıklarının çiftin çocukları olduğunu ve çocukların; Sosyal Hizmet görevlileri eşliğinde alınan ifadelerinde, babalarının aracın önüne atladığını söylediklerini aktardı. Fatma Kanıöz de ifadesinde aynı durumu dile getirdiğini ancak Salih Kanıöz’ün eski eşinin bilerek ve isteyerek ayağının üzerinden geçtiğini öne sürdüğünü kaydetti. Polis; Fatma Kanıöz'ün aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini de belirterek, teminat talep etti. Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Şiddet gören benim

Teminat duruşması sonrası konuşan Fatma Kanıöz, hakkında sosyal medyada yapılan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Şiddet gören benim, çocuklarımın önünde defalarca darp edildim. Nafaka bile ödemeyen eski eşim şimdi beni karalıyor” dedi.

