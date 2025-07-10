Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 121 adet uyuşturucu içerikli kağıt ile yakalanan Hasan Hüseyin Haksever ve Gözde Akaner, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 6 gün ek tutuklama emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ercan Kunduracı; olayın 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında İskele’de bir market önünde meydana geldiğini belirtti. Polis; Haksever’in sürücüsü olduğu kiralık araçta ve yolcu konumunda bulunan Akaner’in üzerinde yapılan aramada 5 adet uyuşturucu içerikli kağıt bulunduğunu anımsattı.

Polis memuru; aynı gün, zanlıların Gazimağusa’da birlikte yaşadığı ikamette gerçekleştirilen aramada ise 116 adet daha uyuşturuculu kağıt ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın halen sürdüğünü, laboratuvar analiz sonuçlarının beklendiğini ve bu nedenle zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti. Mahkeme; zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

