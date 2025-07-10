Mesleğe ilk adım

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) 2024-2025 Akademik Yılı mezunları önceki gece gerçekleştirilen tören ile diplomalarını aldı.

Akademi bahçesinde düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burgul ile AÖA Başkanı Güner Konedralı’nın yanı sıra Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Aykut Hocanın, bürokratlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada mezunları tebrik ederek geleceğin öğretmenlerine başarılar diledi.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese teşekkür eden Tatar, ilkokul öğretmenlerini saygıyla andı ve eğitim hayatı boyunca öğretmenlerinin kariyerinde büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Öğrencilere hitaben “Sizler ülkenin geleceğinde önemlisiniz ve katkılarınız bulunacak.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gelecek nesiller, sizlerin eseri olacaktır.” sözünü hatırlattı.

Özdenefe: En köklü eğitim kurumlardan biri

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise yaptığı konuşmada mezun olmanın sadece bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğun başlangıcı olduğunu vurguladı.

“Bugün burada, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin mezuniyet töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.” diyerek sözlerine başlayan Özdenefe, öğretmenliğin bilgi aktarmanın ötesinde bir anlam taşıdığına dikkat çekti.

Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil; aynı zamanda karakter inşa etmek, değer aşılamak ve geleceğe umut olmak olduğunu dile getiren Özdenefe, mezun olan genç öğretmenlerin bu kutsal görevi layıkıyla yerine getireceklerine olan inancını dile getirdi.

Çavuşoğlu: Yeni bir başlangıç

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Kıbrıs Türk halkının geleceği için en önemli merkezlerden biri olduğunun bilinciyle büyük gayret gösterdiklerini belirterek, “Akademi demek tarih demek, akademi demek yeni bir başlangıç demek.” ifadelerini kullandı.

Akademi’nin tarihi misyonuna ve öğretmenliğin toplumsal önemine dikkat çekerek, “Ne mutlu ki Kıbrıs Türk halkını ve geleceğini sizlere emanet ediyoruz.” diyen Çavuşoğlu, Atatürkçü öğretmenlerin Atatürkçü çocuklar yetiştirmesiyle toplumu muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaklarını söyledi.

Akademi’nin tarihi misyonunu, çağdaşlaştırarak güçlendirmek için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan ve yeni programlar, hedefler ve iş birlikleriyle Akademi’nin gelişmeye devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve üniversitelerle yapılan iş birliklerine de değindi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025, 09:37