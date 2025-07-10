Othello Kalesi’nde müzik ziyafeti

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, müziğin birleştirici gücünü sahneye taşıdı. Festivalin son konuğu, Ermeni ve Türk diasporası müzisyenlerinden oluşan Paris merkezli “Collectif Medz Bazar” grubu oldu.

2012 yılında Paris’te kurulan grup, farklı kültürlerin halk müziği geleneklerini çağdaş düzenlemelerle harmanlayarak dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sundu. Grup, çok dilli repertuarı ve enerjik sahne performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin sonunda sahneye çıkan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sanatçılara çiçek takdim ederek performansları için teşekkür etti. Uluçay, “Festivalimizin evrensel değerleri yüceltme hedefi doğrultusunda, farklı kültürleri buluşturan bu konserin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Festival, farklı coğrafyalardan sanatçıları bir araya getirerek Gazimağusa’da kültürlerarası bir köprü kurmaya devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025, 09:54