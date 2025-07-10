Sertifikalar verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Girne Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Deniz Motorculuğu Eğitimi ve Sertifika Programı” tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 80 saatlik eğitim programına katılan 14 kursiyerden 10’u, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.

Başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları, düzenlenen törende Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından takdim edildi. Çavuşoğlu, programı başarıyla tamamlayan katılımcıları tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda yer alan sertifika töreninde Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da hazır bulundu.

Eğitim kapsamında, Girne Üniversitesi tarafından atölyelerde Gemi Makineleri, Denizde Güvenlik, Gemi İnşaa, Gemi Yard. Makineleri, Gemi Elektrotekniği, Personel Yönetimi ve Sorumluluklar, Gemi Operasyonları, Denizcilik Kültürü ve KKTC’de Denizcilik dersleri verildi. Eğitim sürecinin sonunda ise kursiyerler, üç teorik ve uygulamalı sınav ile bir genel uygulama sınavına tabi tutuldu.

Program, Limanlar Dairesi’nin deniz motorcusu münhaline başvurabilecek nitelikte bireyler yetiştirme amacıyla gerçekleştirildi.

