Ortaklaşa çözüm arandı

Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda “ölüm yolu” olarak anılmaya başlayan Çatalköy-Değirmenlik anayolu, sık yaşanan kazalarla gündemdeki yerini koruyor. Konuya dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacıyla Çatalköy-Esentepe Belediyesi öncülüğünde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok öncülüğünde kurulan “Dağ Yolu İnisiyatif Grubu”nun Acapulco Otel’de düzenlediği toplantıya milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve dernek temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin katıldığı toplantıda, yolun mevcut durumu tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Amacın kavga etmek değil, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde, yolu daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek olduğunu vurguladı. Son 6 ayda 23 kaza yaşandığını, mevcut yolun altyapısının çökme aşamasında olduğunu, özellikle Arapköy mevkiinde ciddi altyapı sorunları bulunduğunu, bariyerlerin bile çöktüğünü söyledi. Hükümetlerin 9 yıldır çözüm sözü vermesine rağmen ilerleme olmadığını belirtti.

Aysal: Yol fiziki olarak bitti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, yolun fiziki olarak bittiğini, vatandaşların can güvenliğinin tehdit altında olduğunu ve merkezi yönetimin acilen müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

Gürcafer: Tüm boyutlarıyla ele alınmalı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer,yol sorununun sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini, doğru amaçlarla çok paydaşlı bir projenin hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Karavezirler: Yol güvenlik hale getirilmeli

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yolun güvenli hale getirilememesinin en büyük sebebinin istimlak (kamulaştırma) sorunları olduğunu, 25 ton sınırı olmasına rağmen ağır araçların kullanılması yüzünden yolda ciddi tahribat yaşandığını belirtti.

Şenkul: Sorun altyapı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yol sorunlarının altyapı planlamasındaki eksikliklerden kaynaklandığını, kamyoncuları ya da taş ocaklarını suçlamanın doğru olmadığını, zihniyet değişikliği gerektiğini söyledi.

Çağıner: Öncelik can güvenliği olmalı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, sorunun ticari ve turizm kaygılarının ötesinde vatandaşların can güvenliği meselesi olduğunu, çözümün ülke önceliği olması gerektiğini dile getirdi.

Özuslu: Tedbirler yetersiz

CTP Milletvekili Sami Özuslu da plansızlık ve artan araç sayısına dikkat çekti; ülkenin 450 bin kayıtlı aracının olduğunu, planlamaların olmadığı yerde sadece günübirlik tedbirlerin yetersiz kalacağını söyledi.

Yarkıner: 2 yılda ölümlü kazalar 2 buçuk kat arttı

Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner ise son 2 yılda trafik ölümlerinin 2,5 kat arttığını, trafik güvenliği için yollar, araçlar, yasalar ve sürücülerin yeterli olmadığını vurguladı; teknik rapor sundu. Yarkıner’in konuşmasının ardından, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un çağrısıyla gerçekleşen toplantıda, oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, birlikler, dernekler, bölge halkının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, teknik çalışmaya geçildi.

Toplantının ardından hazırlanacak sonuç bildirgesi ise, daha sonraki günlerde Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığı ve kamuoyuyla paylaşılacak.