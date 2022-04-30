Kıbrıs'a uçakla gidiş-geliş fiyatı 5-9 bin

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki hava yolu ulaşım fiyatları dudak uçuklatıyor. Türkiye’nin en büyük

3 ili olan İstanbul, Ankara ve Antalya gidiş-geliş bilet fiyatları cep yakıyor.

Bayram tatili için Türkiye’nin bu üç iline gitmek isteyenler gidiş-dönüş için en az 2 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda.

Hava yolu firması ve uçuş saatine göre; bilet fiyatları gidiş-dönüş 9 bin lirayı bile aşıyor.

Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, uçak bileti fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı turizmin büyük bir darbe aldığını ifade etti. Tolun, uçak bileti fiyatları nedeniyle bu bayram otellerin yüzde 50 doluluk oranını geçmeyeceğini söyledi. Tolun, “Bayram geldi, ne tanıtım yapıldı ne de iç turizmle ilgili bir adım atıldı” dedi.

Fiyatlar uçuyor

Türk Hava Yolları’nın 1-4 Mayıs tarihleri arasını kapsayan Ercan-Yeni Havalimanı uçuşlarının dünkü fiyatları şöyle; THY’nin 1 Mayıs tarihli gidiş-dönüş uçak bileti fiyatı en uygunu bin 838 lira. Ancak en uygun olan bileti seçeneğinde iptal, iade, değişiklik yapılamıyor. Uygun bilet seçeneğinde uçağın Ercan’dan kalkış saati 03.30 olurken, dönüş saati ise 01.05 olarak belirleniyor.

Daha uygun saatlerde uçmak isteyenler için ise gidiş-geliş uçak bileti fiyatı 5 bin 271 liraya çıkıyor. Bu seçenekte uçak 1 Mayıs 21.45’te Ercan’dan kalkıyor. Dönüş tarihi olan 4 Mayıs’ta ise 19.20’de İstanbul Yeni Havalimanı’ndan uçuşa geçiyor.

En pahalısı Ankara bileti

Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arası sefer yapan Pegasus’ta da bilet fiyatları gidiş-geliş en uygunu bin 659 liradan başlıyor.

Ancak uçuş saatlerine göre fiyat değişiyor. 1 Mayıs 17.30 Ercan gidiş, 4 Mayıs 23.55 Sabiha Gökçen Havalimanı dönüş uçak bileti fiyatı 2 bin 106 liraya çıkıyor.

Bayramı Antalya’da geçirmek isteyenler için ise en uygun bilet fiyatı bin 709 lira civarında. Ancak daha uygun saatlerde uçmak isteyenler Antalya’ya gidip gelmek için 5 bin 15 lirayı gözden çıkarmak zorunda.

Ankara’ya gidiş-geliş uçak bileti fiyatlarına bakıldığında ise en uygunu bin 547 lira olurken, bu seçenekte iptal, iade, değişiklik yapılamıyor. Fakat hava yolu firması ve uçuş saatine göre gidiş-dönüş uçak bilet fiyatı 9 bin 143 lirayı buluyor.

Tolun: Turizme darbe

Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, uçak bileti fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı turizmin büyük bir darbe aldığını ifade etti.

Tolun, uçak bileti fiyatları nedeniyle bu bayram otellerin yüzde 50 doluluk oranını geçmeyeceğini söyledi. Tolun, “Bayram geldi, ne tanıtım yapıldı ne de iç turizmle ilgili bir adım atıldı” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’ye turist akışının durduğunu ifade eden Tolun şöyle devam etti:

“Savaş nedeniyle turist akışı durdu. Türkiye bu nedenle iç turizme yöneldi. Oteller indirim yaptı, uygun tatil paketleri hazırladı. Ama bizde henüz bir adım atılmadı. Zaten bilet fiyatları aldı başını gidiyor. Üç kişilik bir aile buraya gelmeye kalsa 10 bin lirayı aşkın bilet parası verecek. Otel masrafı bunun dışında. Peki, bu insanlar neden buraya gelsin. 10 bin lirasını cebinde tutar, Türkiye’de tatil yapar. Bizde girdi maliyetleri; elektrik, su, personel masrafları arttı. Bunun yanında gıda ürünleri de zamlandı. Oteller bu nedenle indirimli fiyat uygulayamıyor. Onlar da haklı, devletin buna bir çözüm bulması gerekiyor.”

Uçak bileti fiyatlarının bu derece yüksek olmasının sebepleri arasında Türk Lirası’nın değer kaybı, uçuş sayılarının az olması, aktarmalı uçuşlar ve sadece iki hava yolu şirketi olmasından dolayı rekabetin olmamasına bağlayan Tolun, Türkiye’den KKTC’ye gelişlerde de verginin çok yüksek olduğuna işaret etti. Türkiye’den KKTC’ye gelenlerin 37 Euro olduğunun altını çizen Tolun, Türkiye ile KKTC arasındaki uçuşların iç uçuş sayılması gerektiğini, böylelikle verginin de düşeceğini vurguladı.

Tolun, acentelerin turist getiremediğini, bilet satamadığını ifade ederek, turizmle ilgili radikal adım atılması gerektiğini dile getirdi. Tolun şunları söyledi:

“Oteller kendi imkânlarıyla biraz turist getiriyor. Ne reklam ne planlama ne de organizasyon var.

Bari iç turizmde indirim yapılsaydı. Bayram için uygun paketler hazırlansaydı. Gerçi çok geç kalındı, birkaç gün sonra bayram. İnsanlar ne yapacağına karar vermiştir. Bu saatten sonra iç turizmle ilgili teşvik edici adım atılsa da pek bir işe yaramayacak.”

Tolun, çözüm ve istikrar istediklerini, turizm örgütü ve turizm fonu oluşturulması gerektiğini sözlerin ekledi.



Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022, 10:32