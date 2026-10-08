Sonucu merak konusu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Kıb-Tek’te 5 Ekim’de başlattığı grev dün de devam etti.

El-Sen heyeti ile Kıb-Tek Yönetimi arasında dün Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen görüşmeden de sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu, grevi 60 gün süreyle erteleme kararı aldı.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, sendikanın kararı kabul etmediğini belirterek, “Biz greve devam ediyoruz. Yasağa rağmen de devam edeceğiz” dedi.

Tuğcu, Kıb-Tek önünde yaptığı açıklamada, yaklaşık 72 saattir devam eden grev sürecini değerlendirerek, Bakanlar Kurulu’nun grevi 60 gün süreyle erteleme kararını kabul etmediklerini ve sendikanın eylemini sürdüreceğini açıkladı.

“Biz greve devam ediyoruz. Yasağa rağmen de devam edeceğiz” diyen Tuğcu, Kıb-Tek yönetiminin gerçekleştirdiği terfi ve görevlendirmelerle ilgili de hukuki girişim başlatacaklarını söyledi.

Tuğcu, sabah yapılan görüşmede hükümet ve Kıb-Tek yönetimine dört maddelik talep sunduklarını, taleplerin karşılanması halinde grevi sonlandırabileceklerini ilettiklerini belirtti.

Ancak dört talepten yalnızca birinin karşılandığını ileri süren Tuğcu, özellikle iş güvenliği risk analiz raporlarının hazırlanarak imzalı şekilde sendikaya verilmesi yönündeki taleplerinin yerine getirilmediğini söyledi.

Personel alımı konusunda ise yönetimin herhangi bir alım yapılmayacağını ve konunun gündemde olmadığını kendilerine bildirdiğini aktardı.

Tuğcu, Kıb-Tek yönetiminin gece saatlerinde bazı terfi ve görevlendirmeler yaptığını ileri sürerek, işlemlerin seçim yasakları başladıktan sonra gerçekleştirildiği iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu ve polise başvuracaklarını açıkladı.

60 günlük erteleme

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek ve kurumun tüm birimlerinde 5 Ekim’de başlatılan grevin 7 Ekim’den itibaren 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi.

7 Ekim 2026 tarihli kararda, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanıldığı belirtildi.