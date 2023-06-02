İlginç mesaj

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), dün yaptığı eylem çerçevesinde Başbakanlık önüne patlak araba lastiği bıraktı.

Basına açıklama yapılan eylemde, EL-SEN’in bağlı bulunduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı ve EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer konuştu.

Hükümete ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na sorunların çözülmesi adına diyalog çağrısı yapılan basın açıklamasında, sendika tarafından yapılan eylemlerin sona erdiği tarihten itibaren randevu taleplerine yanıt verilmediği belirtildi.

EL-SEN Genel Başkanı Çağlayan Cesurer, kurumun üretimden koparılmak istendiğini, buna yönelik bir politika yürütüldüğünü iddia etti.

Kuruma borcu olanlara yönelik Bakanlar Kurulu’ndan elektrik borçlarının tahsili ile ilgili yasa gücünde kararname geçirildiğini anımsatan Cesurer, bu noktada kuruma biriken borçların takibi için sözleşmeli olarak istihdam edilen avukatlara ihtiyaç kalmadığını, işlerine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Kuruma ait binaların “döküldüğünü” belirten Cesurer, bu binalara tadilat yapılmazken, Lefkoşa’daki merkez binasında 1 milyon TL harcanarak tuvaletlerin değiştirildiğini ileri sürdü. Cesurer, önceliğinin bu olmadığını söyledi.

Cesurer, yeni santral yatırımlarına yönelik 16 Şubat tarihinde alınan yönetim kurulu kararının KIB-TEK Genel Müdürü tarafından bekletildiğini, uygulamaya konmadığını savundu.

"İş yavaşlatmaya gidilecek"

“Çünkü aldığı talimat bu yöndedir ve günün sonunda ‘ne yapalım AKSA’ya muhtacız’ demektedir” diyen Cesurer, elektrik bağlantı taleplerinde torpil yapıldığı iddiasına da bulunarak, buna son verilmediği takdirde bugünden itibaren sendika üyelerinin öncelikli başvurular haricinde talep edilecek işler için iş yavaşlatılmaya gideceklerini söyledi.

Cesurer, hükümetin patlak lastikten beter bir durumda olduğunu iddia ederek, Başbakanlık önüne bunun simgesi olarak lastik bıraktıklarını söyledi.

