Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eskişehir'de yağış nedeniyle 3 ev yıkıldı, 10 bin dekarlık ekili arazi sular altında kaldı. İzmir ve Bilecik'te alt geçit, iş yerleri ve evleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı. İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, öğle saatlerinde başlayan yağmur yer yer şiddetini artırdı. Bornova, Konak ve Karabağlar ilçelerinde zemin katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Yağış, trafikte aksamalara yol açtı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da sağanak nedeniyle esnaf, suların dükkanlarına girmemesi için süpürge ve çekpas ile önlem aldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Kentte itfaiye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bornova Çamdibi mevkiinde bir esnaf da sokaktan geçmek için çareyi bota binmekte buldu. Her sene aynı manzarayla karşılaştıkları için botu dükkanda tutmaya başladıklarını, yağmur yağdığı zaman da kullandıklarını ifade eden Serdar Aşın isimli esnaf, sorunlarının çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesine çağrıda bulundu.

