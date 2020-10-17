Kaçak oynuyorlar

Corona önlemleri nedeniyle kuzeye geçemeyen Kıbrıslı Rumların, Pile’deki yasa dışı kumarhaneye yöneldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, köydeki Rum sakinlerin, kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, kumar oynamak isteyenlerin alternatif çözüm olarak Pile’deki kumarhaneye gitmeye başladıklarını ve bu kumarhanedeki yoğunluğun arttığını yazdı.

Gazete, Pile’de sakin bir Rum’un, 2020 yılında gerek KKTC’de, gerekse Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik krize rağmen, bu krizden etkilenmeyen tek işletmenin, Pile’deki kumarhane olduğunu söylediğini kaydetti.

Bu arada, “Mağusa Bölgesi”nde faaliyet gösteren büfeler ve sigara satışı yapan diğer işletmelerin sahipleri de, KKTC’den Güney Kıbrıs’a yapıldığı iddia edilen sigara kaçakçılığından şikayetçi oldu.

Gazete, söz konusu kişilerin, sigara kaçakçılığı yapanların geçiş kapılarını kullanmayı uzun süre önce bıraktıklarını ve Güney ile KKTC arasındaki patikalar üzerinden (Akyar-Güvercinlik ve Kiracıköy- Limya’ya kadar), bu işi yaptığını öne sürdüklerini yazdı.

Kırmızıköyler ve Pile’de de, ara bölge üzerinden kaçak sigara, uyuşturucu ve başka şeylerin ticaretini yapan Rumların bulunduğunu kaydeden gazete, her ne kadar Rum ve İngiliz Üsleri makamları tarafından sık sık denetim yapılsa da, “adanın her iki tarafındaki kurnaz kişilerin” alternatif yollardan kaçak ticaret yapmaya devam ettiğini öne sürdü.