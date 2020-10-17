Güney'de 94 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Önceki gün tespit edilen 104 vakanın ardından dün de 94 yeni hasta belirlendi. Böylelikle güneyde son iki günde tespit edilen vaka sayısı 198 olurken, hızlı artıştan dolayı hastaneler dolup taştı.

Rum haber kaynakları Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 bin 84 test yapıldığını, 94 yeni Coronavirüs vakası belirlendiğini ve toplam sayının ise 2 bin 379’a yükseldiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs’ta ise güneye nazaran vakalar çok düşük seyirde ilerliyor. Güneyde günlük vaka sayısı 3 veya 2 haneli rakamlarla telaffuz edilirken, kuzeyde tek rakamlarla ilerliyor. Kuzeyde dün sadece 5 vaka rastlanırken, 2’sinin yerel vaka olduğu belirtildi.

Bakan Pilli: 5 vakadan 2’si yerel

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan covid-19 test sayısının bin 731 olduğunu, 2’si yerel 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında tutulduğunu, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

KKTC’de Covid-19 genel durumu

“Dün yapılan test sayısı: 1731

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar: 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 1

Yerel vakalar: 2

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: yok

Bugün kaybedilen vaka sayısı: yok

Yapılan toplam test sayısı: 197.067

Toplam Vaka Sayısı: 829

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 777

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 48

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 13

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 34

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1