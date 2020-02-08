Ucuz kurtuldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2019 yılında yaşanan olayda kendisini terk eden kız arkadaşını, daha önceden temin ettiği müstehcen görüntülerini internette yaymakla tehdit eden, Whatsapp’tan silah resmi göndererek, “Öldüreceğim seni, unutma bunu hiç” şeklinde mesajı atan Nazif Özhançer hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Şikâyet üzerine tutuklanan ve 22 Kasım 2019 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanık hakkındaki karar dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açıklandı.

Sanık, 5 yıl aşkın süre hapis cezası ön gören özel hayatın gizliliğini ihlal ve telefonda taciz suçlarından 4 ay hapis cezasıyla kurtuldu.

Çıplak fotoğrafları yaymakla tehdit etti

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın, 2019 yılı Haziran- Ağustos ayları içerisinde Whatsapp’ta görüntülü konuştuğu kız arkadaşının müstehcen resimlerini rızası dışında çektiği belirtildi. Sanığın daha sonra kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle çekmiş olduğu resimleri Whatsapp’tan kız arkadaşına yollayarak, internette paylaşacağını, isterse polise gitmesini söyleyerek, tehdit ettiği kaydedildi.

Sanığın19 Kasım 2019 tarihinde de kız arkadaşına tabanca resmi gönderip, “Bunu o polislere göster. Öldüreceğim seni, unutma bunu hiç, seni öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğu aktarıldı. Şikayet üzerine tutuklanan sanığın, soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.

Başka suçları da var

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçunun 5 yıl ve “Telefonda taciz” suçunun ise 6 aya kadar hapis cezası öngördüğünü söyledi.

Sağer, sanığın, Anayasa ile korunan özel hayatın gizliliğini ihlal etmesinin son derece ciddi suçlardan olduğuna değindi.

Sağer, sanığın kız arkadaşının müstehcen fotoğraflarını izinsiz çekmesi, ölümle tehdit etmesi ve bu tehdidi sürdürmesini aleyhine değerlendirdiğini belirtti. Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 4 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

Yargıç Temay Sağer, sanığın uyuşturucu suçundan bir yıl hapis cezası aldığını anımsatıp, 4 ay hapis cezasını bu sürenin sonunda çekmesine emir verdi.