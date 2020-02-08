5 gram için 10 bin lira

Uyuşturucu madde ile yakalanan Fikret Göl ile Daniel Sasa, nakit teminat yatırarak serbest kaldı

5 gram için 10 bin lira

 Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Karakol bölgesinde, tasarruflarında 5 gram uyuşturucu madde bulunan Fikret Göl ile Daniel Sasa ile ilgili soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılar 5’er bin TL nakit teminat yatırarak serbest kaldı. 
Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kavaz, zanlıların, Karakol bölgesinde, trafikte şüpheli şekilde seyir halindeyken durdurulduğunu söyledi. Polis, yapılan arama sonucu zanlı Fikret Göl’ün cebinde 5 gram uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.  Zanlı Göl ile zanlı Daniel Sasa’nın uyuşturucu maddeyi birlikte aldıklarını itiraf ettiğini belirten Kavaz, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, teminat talep etti.
Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 5’er bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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