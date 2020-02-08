Ne kolye bıraktı ne de bilezik

Suna ERDEN

Gaziköy’de Salih Paşalıoğlu’na ait eve pencereden girip ağaç kesme makinası çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Eyüp Can Aktaş’ın başka marifetleri de ortaya çıktı.

Zanlının 5 ay önce yine Salih Paşalıoğlu’nun evine girdiği, 11 parça altın ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.

Zanlının 5 Ekim 2019 tarihinde çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya sattığı belirtildi.

Soruşturma aşamasında 3 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Eyüp Can Aktaş’ın 5 Ekim 2019 tarihinde Salih Paşalıoğlu’na ait eve mutfak kapısından girdiğini, yatak odasındaki komodinin çekmecesinde bulunan ve tümü altın olan 3 yüzük, 2 kolye, 2 künye, 2 bilezik, bir küpe ve bir kolye ucunu çaldığını söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir ipucu tespit edilemediğini kaydeden polis, zanlının 4 Şubat tarihinde yine aynı eve hırsızlık için girince yakayı ele verdiğini açıkladı.

Polis, zanlının 4 Şubat’ta Salih Paşalıoğlu’na ait evin penceresini açıp, içeri girerek oturma odasındaki odun kesme makinesini çaldığını, çevredeki vatandaşlar tarafından görüldüğünü ve bunun üzerine aldıklarını bırakıp kaçtığını söyledi.

Suçlarını itiraf etti

Polis memuru, zanlının 5 Şubat’ta tutuklandığını, ifade vererek hem odun kesme makinesini hem de 5 Ekim’de aynı evden ziynet eşyalarını çaldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya sattığını da itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.