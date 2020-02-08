Suç makinesi

Lefkoşa’da bir şahsa ait aracı garajdan alıp, kasıtlı olarak kaza yapan ve şikâyet üzerine kendisini tutuklamaya giden polislere bıçak çekip, boğazlarını kesmekle tehdit eden Mehmet Mavizdeniz’in cezası belli oldu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 9 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda Mehmet Mavidenizin, 7 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa’da Birkan Çiçek'e ait PG 189 plakalı Honda Fit marka aracı izinsiz alıp, sürdükten sonra kasıtlı olarak kaza yaptığı belirtildi. Evin garajında kilitsiz duran arabayı alan sanığın, PV 837 ve ML 478 plakalı araçların ön kısmına kasıtlı çarparak hasar oluşmasına neden olduğu açıklandı.

Sanığın, şikâyet üzerine olay yerine giden trafik ekiplerine bıçak sallayıp "Beni tutuklarsanız boğazınızı keserim "diyerek şiddet tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

Tutuklanan sanığın yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği, birçok suçtan sabıkası olduğu belirtildi.

Sanık hakkındaki kararı açıklayan Yargıç Temay Sağer, işlenen suçların toplum huzurunu bozan suçlar olduğunu belirtti. Sağer, sanığın birçok suçtan sabıkası bulunmasını dikkate aldığını ifade ederek, 9 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.