2.5 yıl yatacak

Girne’de 28 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen operasyonda tutuklanan 10 kişiden biri olan Ekrem Sevinç hakkındaki dava Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı. Operasyonda tutuklanan H.D. isimli şahsa uyuşturucu verdiği ve ülkeye 75 extacy hap ile 30 gram metanfetamine ithal ettiği tespit edilen Sevinç, 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığını, giderek yaygınlaştığını, toplum için tehlikeli bir hal almaya başladığını belirtti.

Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Gazi, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğünü, uyuşturucu madde tasarruf suçunun son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu söyledi. Gazi, sanığa oybirliği ile 2 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini belirtti.