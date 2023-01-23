banner564
banner556

Limon hem ucuz hem faydalı

Grip vakaları son günlerde tırmanışa geçerken, soğuk algınlığına iyi gelen limon kilosu 7 liradan satılıyor

Limon hem ucuz hem faydalı

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün bazı meyve-sebzelerin fiyatı yüz güldürürken, bazılarının 
Patlıcan, bakla 45 liradan tezgahtaki yerini aldı, bezelye 40, salatalık 25, brokoli de 20 liradan alıcı bekledi.
Biber türüne göre 35 ile 60 lira arasında değişen fiyatlara satılırken, pazarın en ucuz ürünü limon oldu. Grip vakalarının tırmanışa geçtiği son günlerde soğuk algınlığına sabah yorgunluğu, romatizma ve cilt bakımı gibi farklı durumların yanı sıra ayrıca yemeklerde lezzet verici olarak sıklıkla kullanılan limon 7 liraya satılırken, portakal ve mandalina ise 10 liradan tezgaha kondu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Yerli muz: 30 TL
Armut: 25 TL
Elma: 25 TL
Kestane: 90 TL
Cennet hurması: 45 TL
Kolokas: 25 TL
Bezelye: 40 TL
Brokoli: 20 TL
Portakal: 10 TL
Salatalık: 25 TL
Kabak: 25 TL
Tatlı çarli biber: 35 TL
Dolmalık biber: 35 TL
Kapya biber: 40 TL
Havuç: 15 TL
Limon: 7 TL
Patates: 12 TL
Patlıcan: 45 TL
Acı biber: 60 TL
Nar: 20 TL
Bakla: 45 TL

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tümü tedavi altında
Tümü tedavi altında
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473