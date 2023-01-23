Limon hem ucuz hem faydalı

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün bazı meyve-sebzelerin fiyatı yüz güldürürken, bazılarının

Patlıcan, bakla 45 liradan tezgahtaki yerini aldı, bezelye 40, salatalık 25, brokoli de 20 liradan alıcı bekledi.

Biber türüne göre 35 ile 60 lira arasında değişen fiyatlara satılırken, pazarın en ucuz ürünü limon oldu. Grip vakalarının tırmanışa geçtiği son günlerde soğuk algınlığına sabah yorgunluğu, romatizma ve cilt bakımı gibi farklı durumların yanı sıra ayrıca yemeklerde lezzet verici olarak sıklıkla kullanılan limon 7 liraya satılırken, portakal ve mandalina ise 10 liradan tezgaha kondu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Yerli muz: 30 TL

Armut: 25 TL

Elma: 25 TL

Kestane: 90 TL

Cennet hurması: 45 TL

Kolokas: 25 TL

Bezelye: 40 TL

Brokoli: 20 TL

Portakal: 10 TL

Salatalık: 25 TL

Kabak: 25 TL

Tatlı çarli biber: 35 TL

Dolmalık biber: 35 TL

Kapya biber: 40 TL

Havuç: 15 TL

Limon: 7 TL

Patates: 12 TL

Patlıcan: 45 TL

Acı biber: 60 TL

Nar: 20 TL

Bakla: 45 TL