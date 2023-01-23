Bir başka oldu bu memleket

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta tam anlamıyla suç patlaması yaşanıyor. Polis, Cumartesi gece başlayan ve dün sabahın erken saatlerine kadar devam eden denetimlerde 4 bine yakın aracı kontrol etti. Diyalog muhabiri Ömer Kadiroğlu’nun da izlediği denetimler sırasında 914 sürücü rapor edildi, bazı araçlar trafikten men edildi.

Her 4 araç sürücüsünden bir tanesinin rapor edilmesi, Kuzey Kıbrıs’taki suç patlamasının boyutlarını ortaya koydu.

Suç sıralamasında yine sürat ve alkol ilk sıralarda yer aldı. Polis denetimler sırasında araçların iç kısmını ve bagajlarını da kontrol ederek uyuşturucu ve kesici alet araması yaptı.

Gazimağusa 850 araç kontrol edildi

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 850 araç sürücüsü kontrol edildi. 2’si alkollü içki tesiri altında, 43’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 215 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Üç sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Girne’de uyuşturucu bulundu

Girne’deki denetimler kapsamında da kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde, kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, öğütücü, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve bir adet kanunsuz bıçak bulunarak, emare olarak alındı ve araçtaki iki kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu toplam bin 90 araç sürücüsü kontrol edildi. 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 90’ı belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 293 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 19 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta her yer arandı

Güzelyurt’taki denetimler kapsamında kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde, bir kişinin tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı ve bahse konu şahıs tutuklandı.

Bir işletmenin (kafe-bar) geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmaksızın, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilerek, işletmeci aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu toplam bin 125 araç sürücüsü kontrol edildi. Biri alkollü içki tesiri altında araç kullanma, biri sürüş ehliyetsiz, 36’sı belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere, toplam 333 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 6 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

İskele’de 5 araç trafikten men edildi

İskele’deki denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu toplam 330 araç sürücüsü kontrol edildi. 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, biri sürüş ehliyetsiz, 19’u belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 73 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 5 sürücünün aracı trafikten men edildi, 2 kişi ise tutuklandı.