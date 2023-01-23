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Tümü tedavi altında

Aynı yönde seyreden iki araç çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tümü tedavi altında

Girne-Lefkoşa anayolunda dün akşam meydana gelen kazada aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre; saat 18.45 sıralarında Lefkoşa istikametine doğru seyreden İbrahim Hamolat (E-22) yönetimindeki MJ 051 plakalı araç ile yine aynı istikamette seyreden Erçin Aykılıç (E-39) yönetimindeki HP 385 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonucu HP 385 plakalı araç sürücüsü Erçin Aykılıç, aynı araçta yolcu olarak bulunan Nejla Aykılıç (K-37) ve Kuzey Aykılıç (E-9) ile MJ 051 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ece Dokur (K-29) yaralandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.

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