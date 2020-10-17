Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yuannu, coronavirüsün yayılması ve son 2 gün içinde 198 vaka görülmesi nedeniyle ek önlemlerin alınabileceğini, ancak yeni bir tümden kapanma durumunun söz konusu olmadığını bildirdi.

Yuannu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün epidemiyoloji ekibiyle bir toplantı yapacağını, durumu değerlendireceğini ve olası tedbirlerin açıklanacağını ifade etti.

Sendikaların, işveren kuruluşları ve Maliye Bakanı ile bir görüşme yapan Sağlık Bakanı, iş yerlerindeki tedbirleri ele aldı.

Toplantının amacının sendikalar ve işveren kuruluşlarıyla işbirliğini istemek olduğunu belirten Konstantinos Yuannu, iş yerlerinde, ayrıca spor ve sosyal etkinliklerin yapıldığı yerlerde birçok olumlu vaka bulunduğuna dikkat çekti; her hafta iş yerlerine yüzlerce denetim yapıldığını anlattı.

Yuannu, “Hepimiz bireysel sorumluluğun önemini anlamalıyız. Ancak ortak çabayla bu ikinci dalgayla baş edebiliriz” şeklinde konuştu.

Protokollere uyulması gerektiğini söyleyen Yuannu, vakalardaki dramatik artışın şüphesiz endişe verici olduğunu, Cumhurbaşkanı’nın da telaşlandığını ve bunun sonucunda epidemiyoloji ekibinin bu sabah toplanacağını söyledi.

Bu hafta ek bir dizi tedbir alındığına, bunun etkilerini değerlendirmenin birkaç gün alacağına işaret eden Rum Sağlık Bakanı, “Bizim stratejimiz çok test yapma, zamanında temas takibinde bulunma, sağlık protokolleri, bilgi ve izleme temelindedir. Sonuçları görmek için tüm bunlar için birlikte çalışmayı gerektirir” dedi.

Yeni bir kapanma olasılığıyla ilgili olarak Yuannu, hükümetin böyle bir gelişmeden kaçınmak istediğini belirtti.

Tüm bölgeleri uyardı

Rum Sağlık Bakanı, “Tümden kapanma olasılığından kaçınmak istiyoruz. Oraya sürüklenmek istemiyoruz ve hedefimiz bu değildir. Çünkü bu ekonomi için felaket olur. Daha fazla yerel tedbir gerekirse öncelik kamu sağlığı olduğu için yetkililer bunu duyuracaklardır” şeklinde konuştu.

Vakaların çoğunun görüldüğü Limasol’daki durumla ilgili olarak da Bakan, Limasol’da bugünlerde olanın, birkaç gün içinde Kıbrıs’ın diğer bölgelerinde de olabileceğine, durumun diğer şehirlerde de kontrolden çıkabileceğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Yuannu, durumun çok önemli bir noktada olduğunu vurguladı ve halktan bir kez daha sağlık protokollerine uymasını istedi.