‘Tehditlere boyun eğmeyin’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında tüm gençleri sandığa giderek iradelerine sahip çıkmaya çağırdı.

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz yazılı açıklamasında, “Adadaki varlığımız ve geleceğimiz için mümkün olan tek çözümün federasyon olduğu bilinciyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Uzun yıllardır CTP üzerine yapılan baskılar ne bizleri ne de Kıbrıs Türk toplumunu yıldıramayacaktır” dedi.

Büyük bedeller ödeyip var olan bir neslin çocukları olduklarını kaydeden Akdeniz, tehditlere boyun eğmelerini bekleyenlerin ada üstündeki amaçlarına asla ulaşamayacağının garantisi olduklarını ifade etti.

