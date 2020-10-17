Emsal olacak

Yüksek İdare Mahkemesi, bir önceki hükümeti oluşturan 4’lü koalisyon döneminde 174 kişinin vatandaşlığını iptal edilmesine yönelik kararı bozdu. Mahkemenin oy çokluğu ile hükümetin kararını bozarken, İçişleri Bakanlığı ise 2018 genel seçimleri öncesi verilen istisnai vatandaşlıkların hukuka aykırı olduğunun mahkeme tarafından kabul edildiğini ancak görülen davada verilen vatandaşlığın iptal edilmediğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “2018 genel seçimleri öncesindeki iktidarın dağıtmış olduğu istisnai yurttaşlıklar, dörtlü hükümet döneminin başında incelemeye alınmış ve hukuka aykırı olduğu tespit edilen bazı vatandaşlıklar iptal edilmişti. İptallerin üzerine vatandaşlığı iptal edilen bazı kişiler dava açmıştı. Yüksek İdare Mahkemesi dava açanlardan bir kişiyi dinledi ancak verilen vatandaşlık, 75 gün içinde iptal edilmediğinden süre engeline takıldı” denildi.

Mahkeme kararının ardından bir değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanlığı, karar sürecini ve karara ilişkin yorumunu şu ifadelerle aktardı: “Mahkeme, oy çokluğu ile karar vermiş olup, mahkeme başkanı verilen yurttaşlıkta hukuka aykırılık olduğunu, bu aykırılığın yokluk derecesinde olduğunu ve yurttaşlığın iptal edilmesinin doğru olduğuna karar verirken, mahkemenin diğer üyeleri ise, yine verilen yurttaşlıkta hukuka aykırılık olduğunu ancak bunun 75 günlük süre içinde iptal edilmemesi nedeniyle geçerli olduğuna karar vermiştir. Netice itibariyle, bakanlığımızın ve Bakanlar Kurulu’nun hukuka aykırılık yönündeki tespitleri mahkeme tarafından da kabul edilmiştir. Davanın kabul edilmesinin tek sebebi, mahkemenin, ‘Hukuka aykırı olan yurttaşlıkların verilmesinin üzerinden 75 gün geçtikten sonra yokluk hali dışında iptal yapılamayacağı’ yönündeki tespitidir. Meselede yokluk halinin mevcut olduğuna ilişkin çeşitli argümanlar tarafımızca ileri sürülmüş olmasına rağmen, bunlar mahkemenin azınlık kararına yansımış fakat çoğunluk kararınca kabul edilmemiştir.”

Yapılan açıklamada, verilen istisnai yurttaşlığın herhangi bir gerekçesinin olmadığı, yurttaşlığın gerekçesiz olarak verilmiş olduğunun mahkemenin tüm üyelerince kabul edildiğinin de altı çizildi. Böyle bir işlemin 75 günden sonra iptal edilemeyeceği yönünde oluşan içtihat karşısında, bu gibi gerekçesiz istisnai yurttaşlıkların hukuki denetiminin imkânsız olduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir hükümetin kendi gerekçesiz kararının peşine düşmek istemeyeceği, bunu ancak bir sonraki hükümetin inceleyebileceği; seçim ve hükümet kurma, hukuka aykırılıkların incelenmesi süreçleri dikkate alındığında, 75 günün her şekilde aşılmış olacağı kabul edilmelidir.”