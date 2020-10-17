Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yapılan açıklamalarda Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de attığı adımların gerilimi arttırdığı savunulurken, Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, AB'nin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına da saygı göstererek sorunları çözmeye yönelmesi gerektiğini ifade ederek, “Bunun için Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin mantık dışı ve şımarıkça taleplerine koşulsuz şekilde teslim olmaktan vazgeçmelidir" dedi.

Michel: Değerlendirmeyi planlıyoruz

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminden basın toplantısı düzenledi. Zirvede birçok konunun yanı sıra Doğu Akdeniz'deki durumu da görüştüklerini aktaran Michel, "Türkiye'nin tek taraflı eylemlerde bulunduğunu" savunarak bundan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Michel, Doğu Akdeniz ve Türkiye hakkındaki bir soru üzerine "Aralık ayında bir zirve düzenlemeyi planlıyoruz. Burada Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumu değerlendirmeyi planlıyoruz. Ben, bu yaklaşımı izlemeyi öneriyorum. dedi.

Michel, dünkü toplantıda, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi liderlerinin birer sunum ve konuyla ilgili kısa bir görüşme yaptıkları bilgisini paylaşarak Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Aksoy: Mantık dışı ve şımarıkça

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye’nin gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu söyleyen Aksoy, “Bu yöndeki çağrılara olumlu karşılık vererek, iyi niyet gösterdiğimizi, 1-2 Ekim AB Zirve kararlarının ardından açıklamış ve artık somut sonuçların alınması için adım atılmasını beklediğimizi vurgulamıştık” dedi.

AB’nin Türkiye’nin tezlerini her zamanki peşin hükümlü ve önyargılı tutumuyla görmezden geldiğini dile getiren Aksoy, “Ülkemizin hem kendi hem Kıbrıs Türklerinin haklarını savunma kararlılığını, toplantıda ‘kışkırtma’ olarak tanımlaması şaşırtıcı olmamıştır. AB’nin diyalog, uzlaşı ve koşulsuz olumlu gündemi teşvik etmek yerine yaptırım söylemine devam etmesi, amacının ve kullandığı dilin ne kadar samimiyet ve yapıcılıktan uzak olduğunu da göstermektedir” ifadelerini kullandı.

AB’nin ortak çıkar ve ortak gelecek gündemiyle bölgede Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına da saygı göstererek sorunları çözmeye yönelmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, “Bunun için Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin mantık dışı ve şımarıkça taleplerine koşulsuz şekilde teslim olmaktan vazgeçmelidir” dedi.

Tehdit dilinin Türkiye’ye karşı işlemeyeceğini söyleyen Aksoy, “AB’den Türkiye’yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz” dedi.