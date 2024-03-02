Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabaları yoğunlaştırdıklarını kaydetti. Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun resmi açılışında yaptığı konuşmada, dünya genelinde etkili olan olumsuzluklara rağmen Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini anlattı. Erdoğan, Balkanlar'ı bölgesel sahiplenme ve birliği temelinde barış, istikrar ve refahın hakim olduğu bir coğrafya olarak gördüklerini söyledi. Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabaları yoğunlaştırdıklarını kaydeden Erdoğan, Orta Asya ile ekonomiden enerjiye, eğitimden kültüre, ulaşımdan savunma sanayine işbirliğinin güçlendiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı aracılığıyla Türk dünyasının birlikte daha güçlü kılınmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Karabağ'ın 30 yıllık işgalinin sona ermesiyle Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecini Azerbaycan ile yakın eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceklerini aktaran Erdoğan, "Köklü bağlarımızın olduğu Afrika kıtasıyla ve Latin Amerika ülkeleriyle işbirliğimizi karşılıklı saygı temelinde daha da ilerleteceğiz. 'Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün' şiarıyla çalışmaktan geri durmayacağız." diye konuştu.
Antalya’dan mesaj verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescili için çabaların yoğunlaştırıldığını söyledi
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YORUMLAR
Doğru Söz - 10 saat Önce
Kime verdi mesajı? Kimin umurunda? Ateş olsa olduğu yeri yakmaz. Gazze için da konuşuyor... Israil otur oturduğun yerde , yoksa elindekilerden da olursun dedi. Ona ve Arab ülkelerine. Ne mi yaptılar? Oturdular tavii... Kendi kendilerine ve cehaletlerine konusuyorlar böyle. Utanma yok.
Daha konuşuyor. Türk milletini gerilettin. 21. Yüzyıldan 21 yılımızı çaldın. Boş ve cehalete konuşan bir boşsun bir tenekesin. Zaten sende zeka olsa ÜSS de 330-350 arasında puanlarda kalmazdın. Benimki 550-578 arasında idi. O zamanlar 4 puan vardı. Bu millete yazık ediyorsun. Düş milletin yakasından. Sağı solu belli olmayan bipolar kişiliklisin.