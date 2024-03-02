Tüm dünyayı ilgilendiriyor

Başbakan Ünal Üstel, "Doğu Akdeniz'in güvenli hale gelmesi, sadece Doğu Akdeniz'e kıyısı olanları ilgilendiren bir mesele değil, küresel bir meseledir." dedi.

Üstel, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Diplomasi Forumu'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve uzman bir heyetle bulunduklarını kaydeden Üstel, forumun "her geçen gün dünyada adından daha fazla söz ettirmeyi" başardığını vurguladı.

Üstel, ADF'nin dünya genelinde barış, güvenlik ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla liderlerin ve uzmanların önemli bir buluşma noktası haline dönüştüğünü ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu forum, aynı zamanda Türkiye'nin dünya siyaseti üzerinde her gün artan gücünün ve etkisinin de açık göstergesi olarak karşımızda duruyor." diye konuştu.

Dünyanın "giderek daha karmaşık" hale geldiğini ve zorlukların tek boyutlu olarak kalmadığını söyleyen Başbakan Üstel, "Bu nedenle, küresel barış ve istikrarı sağlama konusunda artık ortak hareket etmeli, çabalarımızı bir araya getirerek koordine etmeliyiz. ADF'nin bu yılki konusu 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak.' işte tam da bu öneme atıfta bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

“Ambargoları anlatma fırsatı bulacağız"

Böyle bir forumda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Üstel, KKTC olarak uluslararası temas konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını belirtti.

Öte yandan Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyadan yaşadığı izolasyonları, dünyadan gördüğü ambargoları anlatma fırsatı bulacağız. Onun için, bizim için önemi büyüktür." şeklinde konuştu.

Üstel, bu fırsat nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

KKTC'nin bağımsızlığından bu yana bu ülkenin dünyadaki hak ettiği yere gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile canla başla çalıştıklarını vurgulayan Üstel, "Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile bizim ilişkilerimiz kardeşten öteye bir ilişkiye dayanır ve bu ilişkiler neticesinde de dünyada ne kadar sıkıntılar olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti ile biz bu sıkıntıların önünü açıyoruz." dedi.

"İki devlete dayalı çözüm…"

Yapacakları tüm görüşmelerde muhatapları ile bölgesel işbirliği fırsatları ve küresel barışın ele alınacağını vurgulayan Üstel, şöyle devam etti:

"60 yıldır devam eden Kıbrıs sorununa ilişkin, adil, kalıcı ve iki devlete dayalı çözümün Doğu Akdeniz jeopolitiğine yapacağı katkıları ortaya koyacağız. Halkımıza uygulanan haksız ambargoların ve insan hakları ile bağdaşmayan uygulamaların kaldırılmasına yönelik girişimlerimizi sürdüreceğiz."

"Adalet yerini bulana kadar mücade devam edecek"

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Ünal Üstel, kamu vicdanını derinden yaralayan, toplumda büyük bir infial yaratan asrın felaketinin sorumlularıyla ilgili adalet yerini bulana kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

“1-7 Mart Deprem Haftası’nı, geçen yıl 6 Şubat’ta yaşana asrın felaketinin yüreğimizde açtığı derin yaraları sarmaya çalışarak, yitirdiğimiz Şampiyon Meleklerimiz, insanlarımız için hukuk mücadelemizi ve adalet arayışımızı sürdürerek idrak ediyoruz” diyen Üstel, ortak acının da mücadelenin de bitmediğini, hukuk sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

Diplomasi Forumunun açılışına Tatar da katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3. Antalya Diplomasi Forumunun açılışı törenine katıldı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Cumhurbaşkanlığı’ndan bir heyet, 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumunun açılış törenine katıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024, 09:56