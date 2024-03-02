Bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İskele İlçesinde ziyaretler yaptı.

Verilen bilgiye göre, Zorlu Töre, İskele Kaymakamlığını, İskele Polis Müdürlüğünü, İskele İtfaiyesi ve İskele Pazar Yeri'ni ziyaret etti.

Zorlu Töre, İskele Kaymakamlığında Kaymakam Ertuğrul Toroslu tarafından karşılandı. Kaymakam Toroslu, ziyaret nedeniyle Töre’ye teşekkür etti ve yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Töre, İskele’nin gelişen ve büyüyen bir bölge olduğunu, ancak büyümenin beraberinde bazı sorunlar getirdiğini belirtti. Önemli olanın devlet sahibi olmak olduğunu ifade eden Töre, bütün sorunların el birliği ile aşılabileceğini kaydetti.

Görüşmede bölgede yapımı devam eden Kayıp Otobüs Anıtı da gündeme geldi. İskele’nin en çok şehit veren bölge olduğuna dikkati çeken Töre, bütün şehitleri rahmetle andı ve Kaymakam Toroslu nezdinde İskele halkına esenlikler diledi.

İskele Polis Müdürlüğü ziyareti

Zorlu Töre, İskele Polis Müdürlüğünde İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ tarafından karşılandı. Töre, birimleri ziyaret etti, personelle konuştu. İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ, Töre ile görüşmede yaptığı konuşmada ziyaretten ve Polis teşkilatına verdiği destekten dolayı güç aldıklarını söyledi.

İskele İtfaiyesi ziyaretinde Bölge Amiri Tahir Bulak tarafından karşılanan Töre, itfaiye çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi. İskele Pazar Yerini de ziyaretinde Töre, Pazardaki esnafın sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Güzelyurt Barış İlkokulu Okul Aile Birliğini kabul etti

Öte yandan Töre, Güzelyurt Barış İlkokulu Okul Aile Birliği heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde, Okul Müdürü Filiz Ustam ile Çilen Çakal Kasaboğlu Başkanlığındaki Okul Aile Birliği üyeleri yer aldı.

