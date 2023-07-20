Mercedes’i çizdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesi ile eski sevgilisinin evine giden Mustafa Polat, evin önünde, genç kadına ait park halindeki Mercedes marka aracın ön ve arka kapısına vurarak, çizilmesine neden oldu. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Raif Safa, zanlının, 16 Temmuz 2023 tarihinde, çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesi ile eski kız arkadaşının evine gittiğini ve evin önünde park halinde bulunan Mercedes marka aracın sol ön ve arka kapısına vurarak, çizilmesine neden olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 8 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.