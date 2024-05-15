Mücadelede yeni sayfa

Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin de hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'le ilgili bilirkişi raporunun 9 Eylül Üniversitesi tarafından yeniden hazırlanmasına karar verildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Nisan’da görüşülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında alınan ara kararda, Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesine karar verilmişti.

Bu karar çerçevesinde, mahkeme, bilirkişi raporunun yeniden hazırlanması için dosyayı 9 Eylül Üniversitesi’ne verdi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilime, hukukun üstünlüğüne inanmak istiyoruz. Konusunda uzman kişilerin İsias’ta yaşanan cinayeti tüm gerçekliğiyle bir kez daha mahkemeye göstereceğine inanıyoruz.” dedi.

Karakaya, 16 saniyede yıkılan ve sevdiklerine mezar olan bu kum yığının bilimle bir açıklaması olduğunu söyleyerek, bilirkişilerin bu gerçek doğrultusunda düzgün bir rapor sunacağına inanmak istediklerini kaydetti.

Karakaya şöyle konuştu:

“İsias’ta en sevdiklerimizi, ‘ne olursa olsun’ diyen, usulsüz iş yapan, ahlaksızlar tarafından kaybettik ve son nefesimize kadar bu kişilerin olası kastla yargılanması için mücadele edeceğimizi tekrarlamak isteriz.”



Ara karar 26 Nisan’da alınmıştı

İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş ve ara karar alınmıştı.

Mahkemenin aldığı ara karara göre, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına ve Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesi kararlaştırılmıştı.

Davanın bir sonraki duruşması 12 Haziran saat 10.00 yapılacak.