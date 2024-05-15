200 milyon kaynak bekleniyor

Trafik Dairesi Müdürlüğü, Şubat 2023’ten bu yana dağıtılamayan hız tespit kamerası ceza bildirim formlarının tebliğ edilebilmesi amacıyla ihaleye çıktı.

Son 17 aydır dağıtımı yapılmayan sabit trafik radar suçu cezalarının sayısının 120 bin civarında olduğu ve 200 milyon TL gelir beklendiği belirtildi.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, ülkede bulunan hız tespit kameralarından elde edilen ceza bildirim formlarının dağıtılması için kaynak yetersizliğinden dolayı 2023 yılında ihaleye çıkılamadığını belirterek, hız ihlali yapan kişilere bir süredir ceza tebligatlarının yapılamadığını söyledi.

Konu hakkında TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Aydın, ceza tebligatlarının yapılabilmesi için 2024 bütçesinde gerekli kaynağın ayrıldığını belirterek, ceza dağıtımıyla ilgili ihale dosyasının Merkezi İhale Komisyonu’na gönderildiğini kaydetti.

Aydın, ihalenin haziran ayı ortasına kadar sonuçlanmasının beklendiğini ifade ederek, ihale şartnamesinin Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden temin edilebileceğini ekledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu ise 17 aydır dağıtımı yapılmayan sabit trafik radar suçu ceza formlarının dağıtımı için nihayet ihaleye çıkıldığını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özuslu, 2023 yılının tamamı ve 2024 yılının yarısına ait cezaların sayısının yaklaşık 120 bin civarında olduğunu belirtti. Özuslu cezaların parasal karşılığının 200 milyon TL olduğunu ifade etti.



