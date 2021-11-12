Ailesi tepkili

Covid-19 teşhisiyle Acil Durum hastanesine kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’ya otopsi yapıldı. Buna göre küçük kızın karın, göğüs ve kalp çevresinde su birikimlerinin tespit edildiği, Covid dışında bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Küçük Meryem’in aha önce geçirdiği bir sağlık sorununun olmadığı belirtilirken, doku örneklerinin incelenmesi sonrasında kesin sonucun açıklanacağı kaydedildi.

Bu arada Meryem Ceren Kırma’nın annesi Neslihan Kırma, Yenidüzen gazetesine yaptığı açıklamada ihmalden söz etti.

Acılı anne, Pazartesi çocuğunun halsiz olduğunu, gece yarısı 2-3 kez kustuğunu ve ertesi gün acilen hastaneye gittiklerini söyledi.

Salı günü hastanede saatlerce testlerin sonucunu bekledikten sonra PCR sonucunun ‘pozitif’ olduğu gerekçesiyle Pandemi Hastanesi’ne yönlendirildiklerini söyleyen Neslihan Kırma, “Saat 2’den saat 8 buçuğa kadar kan tahlilini ve PCR testini bekledim. Çocuğumu tuvalete götürdüm, tuvaletin kapısı önünde düşüp bayıldı. 8 buçuğa kadar sedyenin üstünde bekledi” dedi.

Minik Meryem toprağa verildi

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Şehit Tuncer İlkokulu öğrencisi ve başarılı sporcu 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’ya dün otopsi yapıldı. Özel olarak oluşturulan ortamda gerçekleştirilen otopside kesin bir sonuca varılmadı. Minik Meryem yapılan otopsinin ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Bakanlar Resmiye Canaltay ve Olgun Amcaoğlu katıldı.

Bakan Pilli: Mikroskobik patoloji inceleme yapılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meryem Ceren Kırma’nın otopsi sonucunda kalp, karın ve akciğer çevresinde sıvı tespit edildiğini; otopsi ön tanısına göre çocuğun Covid-19 komplikasyonlarına bağlı olarak hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü açıkladı.

Pilli, ancak kesin ölüm sebebinin detaylı mikroskobik patoloji inceleme sonrasında ortaya çıkacağını da belirtti.



Kırma’nın vefatının kendilerini derinden yaraladığını belirten; tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Pilli’nin açıklaması şöyle:“Meryem Ceren Kırma’nın 9 Kasım Salı saat 14.00 civarında mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurduğu tespit edilmiştir.Acil doktorları tarafından tetkikleri yapıldıktan sonra, çocuk hekimine danışılmış, yapılan tetkikler sonucunda durumu açıklayıcı bir sonuç çıkmaması ve PCR sonucunun da pozitif çıkması üzerine hastamız Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilmiştir.Gerekli tetkik ve tedavilerine Acil Durum Hastanesi’nde devam edilmiştir. 10 Kasım Çarşamba saat 14.00’de oksijen seviyesinin düşmesi üzerine hastamız yoğun bakıma alınmış, ne var ki iki saat süren müdahaleye rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.Ölümün gerçekleşmesi üzerine bakanlığımız, hastamızın yaşının küçüklüğü ve ülkemizde gerçekleşen en genç Covid-19 ölümü olması sebebi ile hiç zaman kaybetmeden özel şartlar gerektiren Covid-19 otopsisinin yapılması için tüm imkanları sağlamış, adamızda ilk kez bir Covid-19 vakasına otopsi yapılmıştır.Bu kararın ardından yapılan otopsi sonucunda kalp, karın ve akciğer çevresinde sıvı tespit edilmiştir. Otopsi ön tanısına göre çocuğumuzun Covid-19 komplikasyonlarına bağlı olarak hayatını kaybetmiş olduğu düşünülmektedir. Ancak kesin ölüm sebebi detaylı mikroskobik patoloji inceleme sonrasında ortaya çıkacaktır.Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı gerekli ve detaylı tüm incelemelere devam etmektedir.Mikroskobik patoloji incelenmesinin ardından kesinleşecek otopsi raporunun da tamamlanması ile ortaya çıkacak resmi raporlar tüm şeffaflığı ile kamuoyuna açıklanacaktır.Bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır ki Covid hafife alınacak bir virüs değildir. Tedbiri elden bırakmamalı, birbirimizi hangi yaş grubundan olursak olalım korumaya devam etmeliyiz.”