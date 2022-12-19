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Son sözü Sen Sinod meclisi söyleyecek

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Başpiskoposluk seçimini Limasol Metropoliti Athanasios önde tamamladı

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Son sözü Sen Sinod meclisi söyleyecek

 Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu seçiminin ilk aşaması için dün sandık başına gidildi
Yaklaşık 550 bin seçmenden yüzde 30.2’sinin oy kullandığı seçimde Limasol Metropoliti Athanasios en yüksek oyu aldı.

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İkinci sırada Tamasu Metropoliti İseas alırken onu Baf Metropoliti Yeorgios ve Konstantio-Mağusa Metropoliti Vasileo izledi.
Seçim yarışını son iki sırada ‘Omorfo’ Metropoliti Neofitor ve ‘Girne’ Metropoliti Hrisostomos aldı.
Ortaya çıkan sonuç Sen Sinod Meclisi tarafından değerlendirilerek yeni Başpiskopos resmen ilan edilecek.

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