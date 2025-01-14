İki acı haber

Hüseyin ÇİÇEK

İskele ve Büyükkonuk’ta farklı saatlerde meydana gelen kazalarda İlmiza Yiğit ve Atlen Ekren hayatını kaybetti.

İskele’de dün meydana gelen kaza sonucunda 73 yaşındaki İlmiza Yiğit hayatını kaybetti. Kaza, İlmiza Yiğit yönetimindeki motosikletin, kamyon araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Ağır yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlmiza Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yolda hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün saat 11.50’de, Ercan- İskele Anayolu’nun 2-3’üncü km’leri arasında meydana geldi. İlmiza Yiğit yönetimindeki MY 951 plakalı motosiklet ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, İskele yol kavşağından dikkatsizce İskele - Ercan anayoluna çıkış yaptı. Sürücünün bu esnada anayol üzerinde Ercan istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyreden Azat Babakuryev (E-37) yönetimindeki SN 552 plakalı kamyon aracın önünü tıkaması sonucu kaza meydana geldi.

Kamyon şoförü tutuklandı

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü İlmiza Yiğit, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında SN 552 plakalı kamyon sürücüsü Azat Babakuryev tutuklandı. Kazada yaşamını yitiren İlmiza Yiğit’in, aslen Samsunlu olup Boğaziçi köyünde ikamet ettiği öğrenildi. Yiğit’in, yapılacak olan otopsinin ardından defnedileceği öğrenildi.

Hastaneye yetişemedi

Büyükkonuk- Kaplıca anayolunda gece meydana gelen kazada ise Atlen Erken yaşamını yitirdi. Kaza, saat 21.20 sıralarında, Çayırova Senmar Çemberi ile Büyükkonuk Çemberinin 2-3'üncü kilometreleri arasında meydana geldi. Ardahan'da sakin Atlen Ekren (E-50), yönetimindeki HP 064 plakalı araç ile Çayırova istikametinden, Büyükkonuk Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak su giderine düşüp kontrolsüzce ilerledikten sonra önce trafik levhasına ardından da köprü başlangıcındaki beton sete çarpıp durdu. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Atlen Ekren, Gazimağusa Devlet Hastanesinde kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025, 10:16