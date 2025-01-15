Teklife yanıt verilmedi

Gazze'de ateşkes görüşmeleri için taraflar, dün Katar'ın başkenti Doha'da toplandı. Son açıklamalara göre, temel maddelerde anlaşıldı ve anlaşmanın duyurulması an meselesi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmamıştık" açıklamasında bulundu. Ateşkes taslağının taraflara sunulduğu belirtilen açıklamada, son ayrıntılar üzerinde müzakerelerin sürdüğü aktarıldı. Hamas da konuya ilişkin müzakerelerde son adımlara gelindiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır." açıklaması yaptı. Öte yandan Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, arabulucuların teklifine henüz yanıt vermediklerini çünkü İsrail'in askerlerinin Gazze'den çekilmesine ilişkin haritaları sunmadığını söyledi.

Anlaşma hazır

Gazze'de ateşkese ilişkin görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor.

Ateşkes ile ilgili son dakika açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Blinken tarafından yapıldı. Blinken Atlantik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır" dedi. Antony Blinken, "Filistin otoritesi ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'de geçici bir yönetim kurulması ve bölgede kalkınmaya yardımcı olmak için uluslararası ortakları bölgeye davet etmeli" diye konuştu.

Blinken şunları söyledi.

"Reforme edilmiş Filistin Otoritesi'nin Gazze ve Batı Şeria'daki liderliğini kabul etmek zorunda.

İsrail tarafı bölgeyi de facto ilhak edebilecekleri efsanesinden vazgeçmek zorunda.

İsrail yerleşimlerini genişletiyor. Son on yılda hiç olmadığı kadar hızlı şekilde arazileri kamulaştırıyorlar."

Blinken'dan önce anlaşmayla ilgili Katar Dışişleri Sözcüsü tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Uygulama konusunda bazı detay hususlar kaldı. Büyük anlaşmazlıklar ise aşıldı." ifadelerine yer verildi."