Avukat olay çıkardı

Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma dün görüldü. Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Fırat Sarı’nın avukatı, müvekkilinin ifadesinin usule aykırı olarak alındığını savundu. Mahkeme başkanı, avukata tepki gösterdi. Salondan çıkarılmasına karar verilen avukat, polise direndi. Avukat polis zoruyla dışarı çıkarıldı. Avukatların taleplerini dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk haline devam kararı verdi. Dava 18 Şubat'a ertelendi. Reddi hakim talebi için de dosya üst mahkemeye gönderilecek. İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin taleplerinin dinlendiği duruşma, salonda yaşanan gerginlikle başladı.

Duruşmada tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı dava dosyasını inceleyemediği için duruşmanın ertelenmesini istedi.

Mahkeme heyeti başkanı, bu talebin ara kararda değerlendireceğini söyleyince tartışma yaşandı.

Sanık avukatı, mahkeme düzenini bozduğu gerekçesiyle kolluk kuvvetleri tarafından dışarı çıkarıldı.

"Bebek katili olarak yargılıyorsunuz"

Tutuklu Sanık İlker Gönen'in avukatı, "Benim müvekkilim tüm gerçekleri harikulade anlattığı için bize çok bir şey kalmıyor. En iyi isimleri 'Bebek katili' olarak yargılıyorsunuz.Tokluoğlu bebek için aile böbrek rahatsızlığı var diyor siz ona da inanmıyorsunuz. Duruşma savcısıyla soruşturma savcısı öncesinde de görüşüyorsa bizim lehimize delili kim toplayacak? Ben hiçbir bebeğin evrakını dosyaya sokamıyorum. Müvekkilim kendi çocuğu Mete Gönen’in yenidoğanda yattığı evrakları sundum. Bunlar bebek katili ya, kendi çocuklarını da yenidoğana yatırdılar. Basında da, kamuoyunda da buradan bebek katili çıkaramayacaksınız. Tek talebim 3 ay geriye sarıp Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaç bebek sevk edildi ve kaç bebek vefat etti bakın." dedi.

Sanık avukatlarının taleplerinin dinlenmesini ardından ara kararını açıklayan mahkeme ,sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Reddi hakim kararının değerlendirilmesi için de dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Dava 18 Şubat'a ertelendi.

