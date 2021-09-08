‘Sözde değil özde öneri’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 1960 Anayasası’na geri dönüş şeklinde dile getirdiği önerinin “sözde değil özde bir öneri” olduğunu belirtti.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Omega” TV kanalına Kıbrıs sorunu ve 1960 Anayasası’na geri dönüş önerisi hakkında açıklamada bulunduğunu yazdı.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a verdiği “1960 Anayasası’na geri dönüş önerisi/yanıtının, ciddi düşünce sürecinin bir ürünü olduğunu” belirterek “sözde değil özde olan bu öneri hakkında BM Genel Sekreteri’ne bilgi vereceğini” vurguladı.

Önerisinin, üniter devlete yeniden geliş değil, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönüşümü amacıyla toprak ve diğer konulara ilişkin diyaloğun yeniden başlaması için Kıbrıs Türk tarafının 1960 Anayasası temelinde hak sahibi olduğu yerleri yeniden alması anlamını taşıdığını vurgulayan Anastasiadis, bu öneriyi, BM Genel Sekreteri’nin “çıkmazların aşılması adına yeni fikirler ortaya konması tavsiyesi çerçevesinde yaptığını” ifade etti.

Anastasiadis, “Bu önerim Sayın Tatar ve Türkiye’nin, önceden egemen eşitliği tanımamamız durumunda diyaloğun yeniden başlamasını reddetmelerine bir yanıt teşkil ediyor” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelmeme kararını da değerlendiren Anastasiadis, Lute’un “yeni görevinin, Kıbrıs Türk müzakereci Ergün Olgun’un Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’le, müzakere zemini olmadığı gerekçesiyle görüşmeyi reddetmesiyle ters düştüğü” iddiasında bulundu.

Gazete, AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması konusuna da değinen Anastasiadis’in; “bunun çok kolay olmadığını” belirterek “devletlerin politikalarını kendi çıkarları doğrultusunda belirlediklerini, koşulların sürekli değiştiğini, örneğin Afganistan’daki durumun Türkiye’nin rolünü yükselttiğini” söylediğini aktardı.