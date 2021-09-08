Gençlik tehlike altında

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, rastgele 30 gram uyuşturucu madde bulan Fırat Çetinkaya, polisi aramak yerine Yunus Akyüz isimli arkadaşına verdi. Uyuşturucuyu alan Akyüz ise ihbar üzerine yakalandı. Akyüz, ifadesinde uyuşturucuyu Fırat Çetinkaya’dan aldığını itiraf etti. Polis, her iki zanlıyı da gözaltına alarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 6 Eylül 2021 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, zanlı Yunus Akyüz’ün, İskele’de bir işyeri önünde yaya vaziyette tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada 30 gram “sentetik cannabinıoid” türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının, uyuşturucu maddeyi Fırat Çetinkaya’dan aldığını itiraf ettiğini ve Çetinkaya’nın da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, Fırat Çetinkaya’nın, uyuşturucu maddeyi bularak tasarrufuna aldığını ve diğer zanlıya verdiğini itiraf ettiğini ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.