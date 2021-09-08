İki çocuk annesiydi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyü sakinlerinden 2 çocuk annesi Tevhide Akgüç 46 yaşında hayata veda etti. Bir süredir Lefkoşa’da özel bir hastane tedavi gören Akgüç’ün dün sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mormenekşe köyünün sevilen simalarından olan 46 yaşındaki genç kadından geriye 2 evlat kaldı. Talihsiz kadının cenazesinin, dün öğle namazının ardından, Yeniboğaziçi Kabristanlığında defnedildiği bildirildi.

Akgüç'ün vefatı üzerine taziye mesajı yayımlayan Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, şunları belirtti:

Köyümüz Mormenekşe sakinlerinden Gazi ailesinin çok değerli kızları Tevhide Akgüç'ün vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume'ye tanrıdan rahmet, tüm Gazi ailesine, sevenlerine ve Mormenekşe halkına baş sağlığı ve sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2021, 10:27