‘Türkiye’yi de bekliyoruz’

Rum Yönetimi’nin “kurucu üyesi” olduğu uluslararası nitelikli East Med Gas Forum’un (Doğu Akdeniz Gaz Forumu) kuruluş yasasının, Rum Meclisi Dış Konular Komitesi’nden geçtiği, bugün de genel kurulun onayına sunulacağı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu, Güney Kıbrıs dışında Mısır, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin’in imza atarak kurucu üyesi olduğu foruma AB, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’nın gözlemci statüsüyle katılma talebi bulunduğunu söyledi.

İsrail Enerji Bakanı’nın, Foruma Türkiye’nin de üye olduğunu görmek istediğine dair haberleri yorumlaması istenen Pilidu, kuruluş antlaşması tahtında Forumun, üye ülkelerin doğal gaz kaynakları ile ilgili haklarına ve uluslararası hukuka saygı göstermek şartıyla üye olmak isteyecek bütün bölge ülkelerine açık olduğunu söyledi. Pilidu “Bu ön şartların parçası olmaya hazır olması şartıyla Türkiye’nin de katılımına olumlu bakarız” dedi.