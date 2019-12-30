‘İsyandayız’

Onur ULAĞ

Hala Sultan İlahiyat Koleji 9.Sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk’ün hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Apandisit ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden Esin Sönmeztürk’ün ailesi ve sevenleri dün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde eylem yaptı. Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu savunan acılı annesi ve baba, “Başka analar başka babalar ağlamasın” dedi. Ellerinde “Yasta değil isyandayız, İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, Başka Esinler ölmesin” gibi pankartlar taşıyan eylemciler sağlıktaki ihmallere dikkat çekti.

Anne Necla Sönmeztürk, “Acımız büyüktür benim canım çok yandı. Bu eylemi düzenlememin tek amacı, benim canım yandı başkalarının canı yanmaması için yapılan bir eylemdir. Devlet hastanemizde birçok yanlış yapılıyor ve yapılmaya devam ediliyor. Hastanemizde yapılan birçok yanlış ve ihmalkarlıklara son vermek adına burada toplanmış bulunuyoruz. Halka bir sürü yanlış teşhis konuldu ve hala konulmaya devam edilmektedir” dedi.

Gerekli tetkikler yapılsaydı

Acılı anne konuşmasının devamına şu iddiaları gündeme getirdi, “Çocuğumuzun rahatsızlandığı dönemlerde devlet hastanemize geldik ve test yapılmadan bir iğne yapılarak antibiyotik verilip gönderildi. Eğer çocuğum için gereken tetkikler yapılmış olsaydı bugün belki de hayatta olacaktı. Benim ısrarım üzerine yapılan tahlil yapıldı. Yetmedi damar yollarında yoğun iltihap olan çocuğuma şüphe üzerine olamaması gereken bir apandisit ameliyatı yapıldı. Bu ameliyattan sonra çocuğumun vücudundaki iltihap hızlı bir şekilde yayılarak kalbe kadar dayandı ve ölümüne sebep oldu.”

İhmaller gündeme getirildi

Eyleme katılan başka bir anne Selma Varan ise şunları aktardı: “ Ben bir kaza geçirdim çocuğum Sümeyra Varan’a 92 dikiş atarak taburcu ettiler. Saat akşam sekizde kaza yaptım ve gece üç buçuk sıralarında taburcu ettiler. Evde iki gün yemek yiyemedik ve tekrar hastaneye geldik. Çocuğum çok zor beslendi. Çocuğumun hali takati kalmadı. Bizim tek isteğimiz hastaneye geldiğimiz zaman iyi bakınalım ve mağdur olmayalım. Bundan başka isteğimiz yok. Ölümler olmasın çocuklarımız ölmesin.”