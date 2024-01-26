10 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 61 yaşındaki Işın Alçıner’in, kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle eski sevgilisinin iş yerine gittiği “telefonundaki engeli kaldır, yoksa seni öldüreceğim” diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Olayın ardından 47 yaşındaki kadının şikayetçi olması üzerine tutuklanan Işın Alçıner, dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Vasfi Özbey, zanlının, 3 Ocak 2024 tarihinde, saat 10.30’da, kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle 47 yaşındaki eski sevgilisi Ç.A.’nın, çalışmakta olduğu işyerine giderek, “telefonundaki engeli kaldır yoksa seni öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, A.Ç.’nin olayın yaşandığı tarihte şikayetçi olmadığını ve ifade vermediğini, bu nedenle ileri işleme gidilmediğini kaydetti.

Polis, önceki gün müştekinin şikayetçi olması üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 150 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

