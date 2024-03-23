14 faturayla vurgun

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) devam eden yolsuzluk ve sahte diploma soruşturması kapsamında okulun kafeteryasını çalıştıran Mustafa Hamit Saçar da tutuklandı. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Saçar’ın okula hizmet veya mal vermeden bir milyon 86 bin TL ve 25 bin Sterlin aldığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde okuldan aldığı paraların bir kısmıyla huzurevlerine yardım kolisi gönderdiğini ancak bu beyanının doğru çıkmadığını belirtti. Polis, zanlının okulun sahiplerinin şikayeti üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, Mustafa Hamit Saçar’ın herhangi bir mal ve hizmet vermeden üniversiteye 14 adet fatura yazdığını ve 2 ayrı ödeme aldığını söyledi. Polis, faturaların toplam miktarının bir milyon 86 bin TL ve 25 bin Sterlin olduğunu, faturalar dışında ayrıca üniversiteden direkt zanlı adına toplam 106 bin TL’lik çek de yazılmış olduğunu aktardı. Polis, zanlıya faturalar ve çeklerle ilgili izahat istendiğinde “üzerinden zaman geçti, hatırlamıyorum” dediğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının okuldan aldığı paraların bir kısmıyla Lapta Huzurevi, Kalkanlı Huzurevi ve Başbakanlık için yardım kolisi ve yemek hazırladığını söylediğini aktardı. Polis, söz konusu yerlerin yetkililerinden ifade aldıklarını, zanlının iddia ettiği gibi yardım kolisi almadıklarını söylediklerini açıkladı. Polis, zanlı hakkında alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

