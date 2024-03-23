‘Sahte diplomalar’ tedavüle sürüldü

Ömer KADİROĞLU

Sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Yarbay Özgür Alp Gazitepe’nin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda (GKK) görevli Yüzbaşı Ali Toprak da tutuklandı. İki zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Gazitepe teminatla serbest bırakılırken, Toprak hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı. Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis, zanlı Gazitepe’nin “Sahte diplomayı tedavüle sürme” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında yapılan sorgulamada, zanlının KSTÜ’den aldığı “doktora” diplomasının sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının sahte diplomayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda tedavüle sürdüğünü söyledi. Yürütülen soruşturmada, zanlının üniversiteden aldığı 19 dersin 16’sında “usulsüzlük” tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

8 derste sahtecilik tespit edildi

Polis, Toprak’ın da ‘Sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme’ ve ‘tedavüle sürme’ suçlarından tutuklandığını, zanlının 8 ders girişinin kayıtlarında sahtelik tespit edildiğini söyledi. Zanlının temin ettiği Sahte diplomayı 12 Temmuz 2023 tarihinde çalıştığı kuruma sürdüğünü kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, Gazitepe’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve ayrıca KKTC vatandaşı iki kefilin birer milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme zanlı Toprak için talep edilen 3 günlük ek tutukluluk süresini ise onayladı.