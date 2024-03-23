Girne’deki kamera kayıtları inceleniyor

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen Ceylan Operasyonu’nda ele geçirilen 10 kilo uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu paketlerken yakalanan vCollins Chukwuemeka Michael ile Toochi Elvis Ogbuja dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne bölgesinde uyuşturucu sattıkları öğrenilen ve kurye oldukları belirtilen zanlılar hakkında ek tutukluluk talep edildi.

Zanlıların uyuşturucu maddeyi nereden ve ne şekilde getirdikleri, kimlerle bağlantılı oldukları mercek altına alındı.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Mart 2024 tarihinde zanlıların Girne’de kaldığı eve baskın düzenlendiğini söyledi. Polis, zanlı Ogbuja’nın evden çıkmak üzereyken kapının önünde yakalandığını, üzerinde yapılan aramada cebinde 14 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Polis, Michael’in ise oturma odasında 100 gram hintkenevirini paketlediği esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, evde yapılan aramada masa üzerinde her biri 25 gram olmak üzere paketlenmiş 4 ayrı pakette 100 gram daha hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edilen 355 sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, mutfak tezgah dolabı üzerinde araba anahtarı bulunması üzerine Ogbuja’den yapılan soruşturmalarda anahtarın apartmanın altında bulunan araca ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, Ogbuja’ya ait park halinde bulunan J2 705 plakalı araçta yapılan aramada arka yolcu koltuğu üzerinde 9 adet koli bandı ile bantlanmış vakumlu poşetler içerisinde yaklaşık 10 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, her iki zanlının da işledikleri suçları kabul yönünde gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Polis, aranmakta olan şahısların olduğunu ve Girne içerisinde birçok yerde kamera kaydı izlenmesi gerektiğini belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

